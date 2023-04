Pergolettese-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pergolettese-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie A 2022/2023. I padroni di casa per provare a riagguantare la zona playoff in questo rush finale, gli ospiti per migliorare il proprio piazzamento in chiave post season. Chi riuscirà a spuntarla al Voltini di Crema? Si parte alle ore 20 di giovedì 6 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.

