Lubiana-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Lubiana-Venezia, sfida valida come 15^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Partita molto importante per gli uomini di coach Spahija, che con la vittoria contro il Besiktas si sono regalati una possibilità di rientrare tra le migliori sei. Per farlo, è importante non sbagliare le prossime partite, a partire da questa, contro l’ultima in classifica. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 17 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Lubiana-Venezia, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.