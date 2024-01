Scontro tra Abodi e Berruto su fondi da destinare alle squadre

Scontro in Commissione Cultura della Camera tra Andrea Abodi, ministro dello sport, e Mauro Berruto, responsabile per le politiche dello Sport per il pd. Abodi ha annunciato la sua presa di posizione riguardo la destinazione dei fondi alle squadre. Per il ministro i proventi del fondo creato con la tassazione degli extraprofitti delle società di scommesse legate al calcio andrebbero concessi dalle squadre di Serie A. Affermazione in contraddizione con l’unanimità della Commissione, che da mesi ha messo a punto un testo in cui si dice di destinare gli 80 milioni del fondo a iniziative di carattere sociale e culturale nelle scuole per diffondere il significato dello sport nella vita quotidiana. Scontro che è culminato in un diverbio tra Abodi e Berruto.