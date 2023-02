Liverpool-Real Madrid, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Liverpool-Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Appuntamento da brividi ad Anfield, dove i Reds, protagonisti fin qui di un’annata fallimentare, sfidano i blancos campioni d’Europa in carica in una partita che estrometterà una delle due, al termine del doppio confronto, in modo assai prematuro. Si parte alle ore 21 di martedì 21 febbraio, chi vincerà?

Liverpool-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero e su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.