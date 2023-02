Liverpool-Real Madrid stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Liverpool e Real Madrid si incontrano ad Anfield nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. In Inghilterra va in scena uno dei confronti più interessanti di questo turno di coppa, non a caso si affrontano le due finaliste della scorsa edizione. Nessuno dei due club sta ripetendo quanto di buono fatto nel 2022, ma entrambi sono in ripresa e lo stanno dimostrando a suon di risultati. Secondo i bookies sarà la squadra di Klopp a scendere in campo favorita, sia per il fattore campo che per le assenze tra i Blancos (orfani di Kroos e Tchouameni). L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di stasera, martedì 21 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.