Diffidati Eintracht Francoforte-Napoli, azzurri a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi

I diffidati di Eintracht Francoforte-Napoli, ecco gli azzurri a rischio squalifica in vista del ritorno della sfida degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. C’è un solo giocatore tra le fila dei partenopei a rischiare di essere fermato in vista del ritorno, si tratta di Matteo Politano che in caso di cartellino giallo sarà costretto a saltare la partita del Maradona contro i tedeschi. Massima attenzione dunque per l’esterno.