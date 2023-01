Liverpool-Brentford oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv stasera Brentford-Liverpool, appuntamento della diciannovesima giornata di Premier League 2022/2023. Terza partita in sei giorni in questo calendario di Premier League che al solito, durante le feste, non ci lascia mai soli. La squadra di Klopp arriva da ben quattro successi consecutivi e pian piano sta risalendo la classifica. Di fronte però un avversario tutt’altro che semplice, decimo in classifica e che non perde in campionato da sei turni. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30 e il match sarà trasmesso su Sky Sport Football e Now Tv.