MotoGP, Mondiale 2023: il calendario delle presentazioni delle moto

La MotoGp scalda già i motori, pubblicato il calendario delle presentazioni delle moto per il Mondiale 2023. Di seguito team e date:

Monster Energy Yamaha – 17 Gennaio

Gresini Racing MotoGp – 21 Gennaio

Ducati Lenovo Team – 23/24 Gennaio

Prima Pramac Racing – 25 Gennaio

KTM Factory Racing – 26 Gennaio

Repsol Honda Team – 23 Febbraio

Tech3 GASGAS Factory Racing – 4 Marzo

Aprilia Racing – 10 Marzo

RNF MotoGP Team – 16 Marzo

LCR Honda – TBC

Mooney VR46 Racing Team – TBC

