Kasper Dolberg è un nuovo giocatore dell’Hoffenheim, a renderlo noto è il club tedesco con un comunicato ufficiale. L’attaccante danese, 25 anni, arriva in prestito dal Nizza. L’ex centravanti dell’Ajax aveva iniziato la stagione al Siviglia non convincendo l’allenatore che ha deciso di non rinnovare il prestito.