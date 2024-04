LIVE – Conegliano-Novara: gara-3 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo la sconfitta incassata al tie-break in gara-2, le ragazze di Daniele Santarelli tornano sul campo di casa per conquistare il successo nella partita decisiva per il passaggio del turno. Le pantere vogliono ripetere la netta vittoria ottenuta nel primo confronto per festeggiare davanti al proprio pubblico l’ennesima finale della storia del club.

Le azzurre, capaci di interrompere la striscia di 45 vittorie consecutive della corazzata veneta, vogliono però completare l’opera e tentare l’impresa nella tana delle pantere. La formazione di Lorenzo Bernardi va dunque a caccia di un’altra grande prestazione per far saltare il pronostico. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale Scudetto? L’appuntamento è per le ore 20:30 di sabato 13 aprile al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale di gara-3 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara dei Playoff Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CONEGLIANO – NOVARA (inizia alle 20.30) _______________________________________________________________________