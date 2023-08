Liga 2023/2024, prima giornata: programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma, le date, gli orari con le dirette in tv e in streaming della prima giornata di Liga 2023/2024. Saranno Almeria e Rayo Vallecano ad aprire questa nuova stagione di calcio spagnolo, mentre le big arrivano dal sabato. Il Real Madrid sarà impegnato nella trasferta sempre ostica di Bilbao alle 21:30, mentre domenica – alla stessa ora – scenderà in campo il Barcellona di Xavi contro il Getafe, sempre in trasferta. Lunedì, invece, l’esordio dell’Atletico di Simeone in casa contro il Granada. Tutti i 10 incontri in programma andranno in diretta tv e streaming sulla piattaforma Dazn.

LIGA 2023/2024: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 11 AGOSTO

Ore 19:30 – Almeria vs Vallecano

Ore 22:00 – Siviglia vs Valencia

SABATO 12 AGOSTO

Ore 17:00 – Real Sociedad vs Girona

Ore 19:30 – Las Palmas vs Maiorca

Ore 21:30 – Athletic Bilbao vs Real Madrid

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 17:00 – Celta Vigo vs Osasuna

Ore 19:30 – Villarreal vs Betis

Ore 21:30 – Getafe vs Barcellona

LUNEDÌ 14 AGOSTO

Ore 19:30 – Cadice vs Alaves

Ore 21:30 – Atletico Madrid vs Granada