Golf, Ryder Cup 2023: McIlroy e Rham primi due qualificati Europa

C’è sempre tempo per pensare alla Ryder Cup nel mondo del Golf internazionale. Per l’Europa i primi due classificati sono due maestri di questo sport, ossia Rory McIlroy, numero 2 mondiale, e lo spagnolo Jon Rahm, numero tre.

La sfida con il Team Usa in programma dal 29 settembre al 1° ottobre avrà luogo per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Roma. In questa fantastica cornice della capitale italiana, sono arrivati i primi due qualificati ufficiali del team Europa Rory McIlroy, numero 2 mondiale, e lo spagnolo Jon Rahm, numero tre, nell’ordine al vertice dell’European Points (graduatoria che ammette di diritto nella squadra i primi tre) e che non sono più raggiungibili. Altri tre si qualificheranno attraverso la World Points, mentre il capitano, l’inglese Luke Donald, ha a disposizione sei wild card per completare il roster. Le qualificazioni si concluderanno il 3 settembre, al termine dell’Omega European Masters (Crans sur Sierre, Svizzera), e il 4 settembre, alle ore 15 italiane, Luke Donald annuncerà le sue scelte. Per gli USA, invece, le qualificazioni partiranno da 27 agosto dopo il Tour Championship