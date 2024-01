Legnago-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Trento, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti salvezza e vogliono conquistare un importante successo davanti ai loro tifosi. Gli ospiti, dopo la sconfitta incassata nel turno precedente, sperano di rialzare subito la testa per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

