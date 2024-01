Binaghi su Sinner: “Atleta incredibile, emozione straordinaria”

“Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, una di quelle date che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere. Grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico”. Quste le parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi, ai microfoni di SuperTennis da Melbourne, subito dopo il trionfo di Sinner in finale con Medvedev. “Tutti aspettavamo la terza ora di gioco, avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque tra un Medvedev pimpante e un Medvedev con più acido lattico. Sinner è un campione straordinario. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani. Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni cosi’, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano fondamentali per cercare di avere una societa’ migliore. Credo e spero che Sinner possa vincere ancora”.