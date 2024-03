Atalanta U23-Pergolettese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Atalanta U23-Pergolettese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Alle ore 16.15 di sabato 16 marzo, in questo scontro valido per la trentaduesima giornata, allo stadio Comunale di Caravaggio gli interessi playoff della squadra B della Dea si scontrano con quelli di evitare i playout propri dell’altra formazione lombarda. Chi la spunterà? Atalanta U23-Pergolettese sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su Sky Go e anche su NOW.