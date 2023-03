Calendario Inter per il finale di stagione: date e orari di tutte le partite

Un secondo posto in campionato da difendere, una Coppa Italia da provare a conquistare e un sogno Champions League da provare ad inseguire. Il finale di stagione dell’Inter si prospetta rovente e importante: i ragazzi di Simone Inzaghi giocheranno le ultime dodici partite di campionato per provare a blindare la seconda posizione e il posto per la prossima Champions League. In contemporanea dovranno giocarsi una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus ed un quarto di finale di Champions League con il Benfica, sperando di andare avanti in entrambe le competizioni. Ecco il calendario completo di tutte le partite che i nerazzurri dovranno affrontare da qui a giugno.

IL CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE DELL’INTER

MARZO

19 – Inter-Juventus (27esima giornata Serie A) ore 20:45

APRILE

1 – Inter-Fiorentina (28esima giornata Serie A) ore 18

4 – Juventus-Inter (Coppa Italia andata semifinali) ore 21

8 – Salernitana-Inter (29esima giornata Serie A) ore 14:30*

11 – Benfica-Inter (Champions League andata quarti di finale) ore 21

15 – Inter-Monza (30esima giornata Serie A)

19 – Inter-Benfica (Champions League ritorno quarti di finale) ore 21

23 – Empoli-Inter (31esima giornata Serie A)

26/27 – Inter-Juventus (Coppa Italia ritorno semifinali)

30 – Inter-Lazio (32esima giornata Serie A)

MAGGIO

3 – Verona-Inter (33esima giornata Serie A)

6/7 – Roma-Inter (34esima giornata Serie A)

9/10 – (eventuale andata semifinale Champions League)

13/14 – Inter-Sassuolo (35esima giornata Serie A)

16/17 – (eventuale ritorno semifinale Champions League)

21 – Napoli-Inter (36esima giornata Serie A)

24 – (eventuale finale Coppa Italia)

28 – Inter-Atalanta (37esima giornata Serie A)

GIUGNO

4 – Torino-Inter (38esima giornata Serie A)

10 – (eventuale finale di Champions League)

*potrebbe essere anticipata a venerdì 7 aprile per l’impegno di Champions League 3 giorni dopo