F1 GP Arabia Saudita 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Prosegue il secondo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e le macchine tornano in pista per il GP dell’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah: come di consueto al sabato sono previste le qualifiche ufficiali, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Dopo il dominio Red Bull della gara inaugurale in Bahrain, la Ferrari cerca il riscatto su una pista favorevole dove si corre in notturna. Prima dell’attesa caccia alla pole, c’è da disputare le terze libere. La terza sessione di prove libere si terrà alle ore 14.30 di sabato 18 marzo, le attesissime qualifiche prenderanno il via alle ore 18 con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Le qualifiche si potranno inoltre seguire in differita su TV8 alle ore 21, Sportface.it in ogni caso vi proporrà come di consueto la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 18 marzo 2023

ore 14:30-15:30 Prove Libere 3

ore 18:00-19:00 Qualifiche