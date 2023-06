Lecco-Foggia in tv: data, orario e diretta streaming ritorno finale playoff Serie C 2022/2023

Lecco-Foggia sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno della finale playoff di Serie C 2022/2023. Al Rigamonti-Ceppi l’ultima parola per la promozione in Serie B: dopo l’andata dello Zaccheria di martedì, si scende in campo alle ore 17.30 di domenica 18 giugno e la partita che vale tantissimo tra lombardi e pugliesi sarà visibile su Sky Sport, sui canali Rai e su Eleven Sports, visibile all’interno Dazn.