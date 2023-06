Lecco-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Foggia, match del Ceppi valevole per finale di ritorno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci dal successo in rimonta ottenuto nella gara di andata dello Zaccheria, vogliono difendere questo vantaggio per conquistare una storica promozione in Serie B. I rossoneri di Delio Rossi, invece, sperano di ribaltare ancora una volta il pronostico, come fatto già nei turni precedenti contro Pescara e Cerignola. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 giugno alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, Sky Sport e Rai 2.

