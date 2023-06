Scherma, Europei Plovdiv 2023: Macchi d’oro nel fioretto, bronzi per Bianchi e Criscio. L’Italia vince il medagliere

L’Italia porta a casa altre tre medaglie nella terza ed ultima giornata degli Europei di scherma 2023 a Plovdiv, in Bulgaria. Filippo Macchi è oro nel fioretto maschile, gara dove Guillaume Bianchi ha conquistato la medaglia di bronzo. Terzo gradino del podio anche per Martina Criscio nella sciabola femminile. Gli azzurri conquistano così la vittoria del medagliere davanti alla Francia con un totale di dieci medaglie: tre ori, tre argenti e quattro bronzi.

Macchi, dopo una grande fase a gironi chiusa con 5 vittorie e una sconfitta, ha superato al primo turno il polacco Wojtkowiak (15-13) per poi battere 15-8 l’inglese Mepstead agli ottavi, 15-9 il compagno di squadra Alessio Foconi ai quarti e l’altro compagno Guillaume Bianchi in semifinale per 15-13. In finale è grande battaglia contro il francese Lefort, e Filippo è riuscito ad avere la meglio sul 15-14 con una splendida rimonta dall’11-14. Per quanto riguarda Foconi, nel tabellone da 64 ha sconfitto lo spagnolo Peressini Torregrosa sul 15-3 imponendosi successivamente su Choupenitch 12-11 nel tabellone da 32 e 15-8 sul polacco Siess agli ottavi, mentre Bianchi ha iniziato la sua fase finale con la vittoria per 15-8 contro l’inglese Archer prima del successo contro il polacco Rzadkowski per 15-8 agli ottavi e quello sul tedesco Kahl ai quarti sempre sul 15-8. Si è interrotta ai quarti di finale la corsa di Daniele Garozzo: l’azzurro, dopo il 15-3 al croato Komsic al primo turno e il 15-11 all’ungherese Dosa agli ottavi, si è arreso sul 15-9 contro il francese Savin.

Martina Criscio si porta a casa la medaglia di bronzo nella sciabola femminile dopo essere uscita in semifinale contro la francese Sara Balzer, che si è imposta sul 15-10. L’azzurra è partita con la vittoria per 15-14 nel derby italiano contro la compagna Rossella Gregorio, ha sconfitto la polacca Matuszak sul 15-9 agli ottavi e la azera Karimova sul 15-11 ai quarti. Per quanto riguarda le altre azzurre, Michela Battiston è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla bulgara Ilieva (15-8) dopo la vittoria per 15-5 sulla tedesca Herbon al primo turno, mentre Chiara Mormile, così come Gregorio, si è arresa al primo turno contro la polacca Matuszak (15-14).