Lecco-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Catanzaro, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Dopo un’estate molto turbolenta, il club lombardo può finalmente scendere in campo e godersi il ritorno in cadetteria a cinquanta anni di distanza dall’ultima volta. I giallorossi, invece, sono reduci da due vittorie consecutive e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

