Formazioni ufficiali Torino-Genoa: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, match di Serie A 2023/2024. Ivan Juric vuole risposte positive dai granata e dai volti nuovi. Possibile esordio per Duvan Zapata. L’altro ex Genoa, Ruslan Malinovskyi, gioca invece per il Genoa. Gilardino cerca la seconda vittoria consecutiva esterna. Ecco le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Torino: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda, Vlasic, Tameze, Zapata

Genoa: Martinez, Vasquez, Bani, Dragusin, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson, Retegui