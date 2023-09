GP Catalogna, Ciabatti: “Inspiegabile la caduta di Bagnaia, Bastianini non ci sarà a Misano”

“Stanno esaminando la gamba colpita, lui lamenta un dolore al coccige, credo per effetto dell’high-side, che Pecco non si spiega; lui non ritiene di aver fatto qualcosa di insolito, quindi c’è da indagare sulle cause della caduta. Non conoscendo le ragioni ancora non vogliamo commentarle”. Queste le parole del direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti in merito alla caduta di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia nel primo giro del Gp di Catalogna. “Enea Bastianini ha una frattura al malleolo sinistro – aggiunge Ciabatti – per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questa è meno preoccupante. Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; è stato anche penalizzato con un long-lap penalty nella prossima gara utile. Con l’operazione credo sia da escludere che possa gareggiare a Misano”.