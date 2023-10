Lecce-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Sassuolo, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Dopo le due sconfitte consecutive, arrivate però contro Juventus e Napoli, gli uomini di Roberto D’Aversa puntano a rimettersi in carreggiata davanti al loro pubblico per la sfida contro l’incostante Sassuolo di Dionisi, che alterna belle vittorie come quelle ottenute ai danni di Juventus e Inter a inattesi stop come Monza o Frosinone. La sfida è in programma oggi, venerdì 06 ottobre, alle ore 20:45 al Via del Mare. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go