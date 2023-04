Diffidati Lecce-Sampdoria, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Milan

Archiviata la sconfitta incassata la scorsa settimana con il Napoli capolista, il Lecce si prepara a disputare un nuovo match al Via del Mare contro la Sampdoria, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I salentini di Marco Baroni hanno bisogno di portare a casa i tre punti in questo scontro diretto, in odo tale da evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione. Nella lista dei diffidati dei giallorossi figurano ben quattro calciatori che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare il prossimo impegno contro il Milan: si tratta di Lorenzo Colombo, Lameck Banda, Gabriel Strefezza e Valentin Gendrey.