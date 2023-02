Lecce-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Roma, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare si sfidano le due formazioni giallorosse, i salentini vogliono altri punti salvezza e mettere al sicuro la classifica, i giallorossi cercano ancora una vittoria per la zona Champions da cementare. Chi riuscirà a trionfare? Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18 di sabato 11 febbraio.

Lecce-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.