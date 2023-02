Diffidati Lecce-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Verona

La Roma, tornata alla vittoria all’Olimpico con l’Empoli, giocherà oggi contro il Lecce, per la sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I giallorossi sono in piena lotta per la qualificazioni alla Champions League, ma dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. In vista del prossimo impegno contro l’Hellas Verona, infatti, nella lista dei diffidati dei capitolini figurano ben quattro calciatori che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la sfida dell’Olimpico: si tratta di Chris Smalling, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo.