Scozia-Galles in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby

Manca sempre meno alla sfida Scozia-Galles, partita valevole per il secondo turno del Guinnes Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. Gli scozzesi di Gregor Townsend, dopo la bella vittoria in Inghilterra, scendono per la prima volta sul campo di casa per conquistare un altro successo. La formazione gallese, guidata ora da Warren Gatland, va invece a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro l’Irlanda per dare una svolta ad un anno sottotono. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 italiane di sabato 11 febbraio sul campo del Murrayfield di Edimburgo, in Scozia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Scozia-Galles del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Scozia-Galles del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.