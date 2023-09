Lecce-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre si presentano appaiate a quota 11 punti, ma gli azzurri hanno l’obbligo di vincere, mentre i salentini senza pressioni proveranno a conquistare il quarto successo su quattro in casa. Chi vincerà al Via del Mare? Appuntamento alle ore 15 di sabato 30 settembre.

Lecce-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Manuel Pasqual.