Udinese, Sottil: “Genoa forte e competitivo, sarà una partita importante”

Le parole del tecnico dell’Udinese Andrea Sottil durante la conferenza stampa che anticipa il match contro il Genoa: “Il Genoa è una squadra forte e competitiva. In questo momento sta vivendo un buon periodo in termini di risultati e prestazioni e noi dobbiamo stare in guardia. Sappiamo che è una squadra in forma, dobbiamo essere pronti e giocare una partita importante. Non dobbiamo però pensare che sia l’ultima spiaggia, sappiamo di aver fatto un’ottima prestazione contro la Fiorentina, abbiamo dimostrato di essere competitivi. Il gruppo si è dimostrato affidabile, conto su quello per portare a casa un risultato. Pereyra sta meglio, è pronto per partire dal primo minuto