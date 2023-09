Lecce-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Napoli, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Una delle sorprese di questo inizio di campionato, il Lecce di D’Aversa, dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus è ora chiamata ad un altro impegno complesso contro i Campioni d’Italia in carica. La squadra allenata da Rudi Garcia ha risposto bene sul campo nell’infrasettimanale alle tante vicissitudini dell’ultima settimana e oggi prova a confermarsi. La sfida è in programma oggi, sabato 30 settembre alle ore 15:00 al Via del Mare. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.