Lecce-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Milan, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 18 di sabato 14 gennaio allo stadio Via del Mare, pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i rossoneri, in difficoltà nelle ultime sfide ma sempre in corsa per lo scudetto, e i giallorossi che invece non sanno più perdere e stanno costruendo la loro salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Lecce-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini.