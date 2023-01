Diffidati Lecce-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista della Supercoppa con l’Inter

I diffidati di Lecce-Milan, ci sono rossoneri a rischio squalifica in vista della Supercoppa Italiana con l’Inter? La risposta, per fortuna di Stefano Pioli, è no: nessun giocatore salterà la sfida contro i nerazzurri, che per via della sua natura ibrida viene considerata per le squalifiche e le diffide come un turno di campionato, se verrà semplicemente ammonito al Via del Mare contro i giallorossi. Può dunque sorridere il Milan, nessun diffidato.