Reggina, Inzaghi mastica amaro: “Non si può perdere con 25 tiri, dobbiamo essere più cinici”

Una partita stranissima quella tra Reggina e Spal: la squadra granata ha dominato nel gioco, ha effettuato ben 25 tiri, ma ha perso 1-0 contro i ferraresi, che hanno portato a casa i 3 punti grazie all’autorete di Gagliolo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Filippo Inzaghi non ha nascosto il proprio malumore per una sconfitta immeritata, viste le tante occasioni create. “Se guardo ai dati, provo un enorme rammarico – ha ammesso l’ex allenatore del Benevento –: 25 tiri e non abbiamo portato punti a casa. Forse dovevamo stare più attenti, ma abbiamo costruito parecchio. Dobbiamo essere un po’ più cinici, ma adesso pensiamo alla prossima accettando il risultato del campo. Sicuramente quando giochi così non devi perdere, ma non posso rimproverare troppo i miei, perché non abbiamo praticamente concesso nulla. Dobbiamo migliorare, siamo una squadra nuova ma non posso dire nulla ai ragazzi oggi”. Infine, nessuna risposta alle domande sul calciomercato: “Penso che il direttore sia stato chiaro. Abbiamo preso un portiere, ora pensiamo al campo”.