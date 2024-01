Lecce-Juventus, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:00 di sabato 20 gennaio Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match Lecce-Juventus, valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Al mattino è in programma l’allenamento di rifinitura. Poi le parole alla stampa. L’allenatore bianconero incontrerà i giornalisti nella sala dell’Allianz Stadium. Diretta disponibile, come sempre su Juventus TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Dopo la conferenza stampa, la squadra partirà alla volta del Salento. La Juve cerca i tre punti per regalarsi la vetta momentanea, in attesa dell’impegno dell’Inter. La formazione di Allegri è imbattuta nelle ultime 15 partite di campionato e il tecnico spera di continuare la corsa. Tre punti l’obiettivo. Di fronte un Lecce a caccia di una buona prestazione davanti al suo pubblico.

SEGUI LA DIRETTA