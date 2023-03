Le Iene stasera in tv con caso Mourinho-Serra: orario e diretta tv

Stasera tornano ‘Le Iene’. Su Italia 1 ci sarà anche un approfondimento sul caso Josè Mourinho-Marco Serra: lo scorso martedì, nel corso di Cremonese-Roma, l’allenatore giallorosso è stato espulso dall’arbitro Piccinini per aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del quarto uomo. Ma l’allenatore della Roma ha denunciato di aver ricevuto parole tutt’altro che carine da parte del quarto uomo ufficiale tanto che la Procura Figc si è attivata e la Corte d’Appello Federale ha sospeso la pena dell’allenatore giallorosso, due giornate di squalifica, in attesa di far chiarezza. Proprio nella puntata de Le Iene si cercherà di ricostruire l’accaduto con anche le parole di Serra. Appuntamento dalle ore 21:20 su Italia 1.