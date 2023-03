Benfica, Rafa Silva dopo il 5-1 al Brugge: “Il punteggio conta poco”

“Le cose stanno andando bene per me così come per tutta la squadra. Durante la settimana lavoriamo su noi stessi, sul gruppo squadra, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. La mentalità resta comunque quella di pensare partita per partita, anche se i risultati diventano confortanti. Il punteggio, specialmente in Champions League, conta poco. La cosa importante è il risultato della squadra, e la vittoria di questa sera ne è la dimostrazione”. Queste le parole di Rafa Silva dopo la vittoria del suo Benfica per 5-1 sul Club Brugge nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il centrocampista portoghese ha celebrato il netto successo che si aggiunge al 2-0 dell’andata.