Chelsea-Borussia Dortmund, i tedeschi furiosi per il rigore ripetuto: “Cosa!?!”

Non è andata giù al Borussia Dortmund la decisione di far ripetere il rigore al Chelsea nel ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023. Kai Havertz ha colpito il palo con il primo tiro dagli undici metri, ma il penalty è stato fatto ribattere perché diversi giocatori erano entrati in area prima del tiro. Al secondo tentativo, il centrocampista del Chelsea ha trasformato per il 2-0 dei Blues. Ai gialloneri la decisione non è per niente piaciuta, come si legge anche nel tweet pubblicato subito dopo: “BITTE WAS!?!”. tradotto “Prego, cosa?”.

BITTE WAS!?! — Borussia Dortmund (@BVB) March 7, 2023