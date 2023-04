Lazio-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Torino, match valido per la trentunesima giornata di Serie a 2022/2023. Si parte allo stadio Olimpico per la sfida tra i biancocelesti e i granata, in palio per i padroni di casa c’è la possibilità di consolidare il secondo posto, per gli ospiti di risalire la china in classifica. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 22 aprile.

Lazio-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin.