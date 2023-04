Regolamento Manchester City-Sheffield United: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Manchester City-Sheffield United: ecco cosa succede in caso di pareggio nella semifinale di FA Cup 2022/2023. Ci si gioca la finale e per ovvi motivi c’è una favorita, vale a dire la formazione di casa che potenzialmente in campionato è avanti all’Arsenal se vince i recuperi. Intanto c’è da conquistare la coppa e intanto la finale: qualora dovesse concretizzarsi una situazione di parità tra le due squadre al 90′, via libera ai due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore pareggio ecco i calci di rigore.