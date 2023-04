Diffidati Lazio-Torino, i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Inter

La Lazio sta disputando una grande stagione e, dopo la netta vittoria ottenuta al Picco con lo Spezia, vuole consolidare il secondo posto in classifica battendo anche il Torino nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida molto importante, dunque, per i ragazzi guidati da Maurizio Sarri che sperano di portare a casa altri tre punti ipotecando così la qualificazione in Champions League. In vista del big-match del prossimo turno contro l’Inter, però, i biancocelesti dovranno fare anche attenzione ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati figura il solo Matteo Cancellieri che, in caso di ammonizione, salterebbe la partita contro i nerazzurri.