Juventus, Allegri: “Ottimo Lecce, ma vittoria meritata: ci eravamo quasi dimenticati come fosse festeggiare”

Dopo il 2-1 con cui la Juventus ha ritrovato la vittoria contro il Lecce, Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di Dazn. “La partita andava chiusa, sfruttando meglio le occasioni che abbiamo avuto – ha esordito il tecnico bianconero –. Ma sono contento: il Lecce è una squadra ostica, ha messo in difficoltà tutte le grandi squadre. In attacco, così come a Bologna, abbiamo sbagliato tanto e le partite vanno chiuse, prima che poi accada qualcosa che permetta agli avversari di riprendere fiducia e di metterci in difficoltà, come successo spesso in questa stagione e anche questa sera nei minuti finali. Zona Champions? Dobbiamo chiudere il campionato a 72 punti, altrimenti sarà molto difficile”.

Un commento, infine, sul ritorno al gol di Dusan Vlahovic: “Dusan ha fatto un gol straordinario e ha finito la partita in crescendo, dunque son contento per lui. Si è dovuto scontrare con una realtà diversa da quella in cui arrivava, da quella della Fiorentina: doveva abituarsi e credo lo stia facendo. Paredes? Ha fatto un’ottima partita, così come Bonucci, Bremer e tutti gli altri. Abbiamo meritato la vittoria contro un ottimo Lecce. Pogba? Paul è entrato in campo con il piglio giusto: finalmente percepisce fiducia e noi cerchiamo di sfruttare al massimo il minutaggio che ha a disposizione”, ha concluso Allegri.