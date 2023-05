Lazio-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Sassuolo, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico si sfidano i biancocelesti e i neroverdi. Punti pesanti in palio per i padroni di casa, mentre i neroverdi possono essere ancora arbitri di uno scudetto: se non perderanno, il Napoli sarà campione dal divano. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 3 maggio.

Lazio-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani e su Sky Sport 253 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.