Sampdoria, Stankovic: “Non vorremmo fare certe figure, è una situazione difficile”

Dejan Stankovic ha parlato al termine della sfida contro il Torino, persa per 2-0. “E’ difficile parlare di calcio, questo momento va oltre a qualsiasi situazione di difficoltà. Io voglio tanto bene ai miei ragazzi, ed è sempre bene chiarirsi e accettare tutto, andiamo avanti e non molliamo. Non vorremmo fare queste figure. Per chi difende questo club da dentro è difficile da spiegare la difficoltà che stiamo provando, e non voglio che vengano date tutte le colpe a loro”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Se devo parlare della partita dico che siamo stati deboli, sui contrasti, sulle seconde palle. Nel secondo tempo meglio, hanno dato tutto. Pellegri? Mi è dispiaciuto vedere quell’esultanza, perché farlo? Lascia stare noi e questa gente che sta soffrendo”. Poi ha continuato: “Dopo l’ultima sconfitta volevo nascondermi, scappare, non è un club che deve perdere 5-0”.

Poi ha concluso su Juric: “Ci ha chiesto scusa per ciò che era successo, e noi le abbiamo accettate. Pellegri crescerà, rivedrà tra un paio di anni e magari si renderà conto che ciò che ha fatto è stato sbagliato”.