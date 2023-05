Hockey su ghiaccio, Mondiali Division I 2023: Italia supera 6-4 la Lituania

L’Italia maschile dell’hockey supera la Lituania per 6-4 e sale al secondo posto della classifica in questi Mondiali di Division I maschili. La Nazionale si giocherà il suo futuro nel big match di venerdì contro la Gran Bretagna, in cui ci sarà in ballo la promozione in Top Division. La sfida odierna contro la formazione baltica è stata decisa dalle grandi prestazioni di Pietroniro e Zanetti, con quest’ultimo anche premiato come MVP e protagonista della gara grazie ai suoi primi goal ufficiali con la Nazionale maggiore, conditi da un assist.