Golf, Augusta Masters 2023 terza giornata oggi in tv: orari e diretta streaming

L’Augusta Masters 2023 manda oggi in scena la terza e penultima giornata, con il primo Major stagionale che deve fare i conti anche con il maltempo e i ritardi nel programma. La giornata di oggi vedrà quindi la chiusura del secondo round, interrotto ieri per avverse condizioni atmosferiche e per mancata sicurezza. Una volta terminato il secondo giro, gli organizzatori faranno tornare in campo solo coloro che avranno passato il taglio: tra questi non saranno della partita Francesco Molinari e Rory McIlroy.

ORARI, TV E STREAMING – La terza giornata dell’Augusta Masters 2023 vedrà i giocatori tornare in campo alle 14:00 italiane per ultimare il secondo round. Poi però servirà qualche ora per l’inizio della terza giornata: gli appassionati potranno seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport Golf dalle 21:00, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà il Masters in tempo reale con aggiornamenti