Salisburgo-Inter, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter potrebbe chiudere già il discorso qualificazione in quel di Salisburgo. Dopo la vittoria dell’andata contro gli austriaci, il ritorno si presenta come una partita da non sbagliare per i padroni di casa che inseguono ancora la qualificazione agli ottavi. Simone Inzaghi parlerà della partita che aspetterà i suoi in conferenza stampa martedì 7 novembre alle 19.00. La conferenza del tecnico sarà disponibile ed in diretta su sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

