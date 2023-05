Lazio-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Cremonese, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. I biancocelesti sono già in Champions ma vogliono vincere perché il secondo posto mette in palio anche la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana. I lombardi, già retrocessi, vogliono chiudere bene una stagione negativa. Chi vincerà all’Olimpico? Appuntamento alle ore 18 di domenica 28 maggio.

Lazio-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi.