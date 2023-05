Giro d’Italia 2023, ventunesima tappa Roma-Roma oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 si chiude oggi con la ventunesima e ultima tappa, la passerella finale di 135 chilometri con partenza e arrivo a Roma. La Corsa Rosa è pronta a incoronare Primoz Roglic, che deve passare indenne una giornata sulla carta di relax e dedicata ai velocisti ancora presenti in gruppo. Grande attesa per Jonathan Milan, che proverà a coronare con una vittoria la conquista della maglia ciclamino. Il gruppo percorrerà alcune delle strade più iconiche della Capitale, prima dell’arrivo in Via dei Fori Imperiali dopo 6 giri del circuito cittadino. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – L’ultima tappa del Giro d’Italia 2023 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 15:30, mentre l’arrivo in via dei Fori Imperiali è atteso tra le 18:30 e le 19:00 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la frazione conclusiva in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.