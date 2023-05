F1 GP Monaco 2023, Vasseur: “Gara caotica, difficile anche per gli altri. Noi abbiamo rischiato”

“Non ho ancora parlato con i piloti, è stata una gara caotica. Sainz ha provato a spingere ma è rimasto bloccato dietro ad Ocon e abbiamo visto scappare Verstappen e Alonso. Abbiamo deciso di rischiare con la gomma montata prima della pioggia”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, commentando l’ennesima gara negativa, quella di Montecarlo: “Una gara difficile da gestire, le condizioni non erano chiare per nessuno. Ci sono stati degli incidenti anche per altri, ora pensiamo a Barcellona dove porteremo degli aggiornamenti”.